В Бронницах начался этап строительства современной хоккейной площадки

На стадионе «Центральный» в городском округе Бронницы стартовал важный этап строительства хоккейной площадки. Специалисты начали устанавливать опоры освещения, чтобы площадку можно было использовать и вечером.

Начальник отдела физической культуры и спорта городского округа Бронницы Антон Егоров рассказал, что уже провели работы по асфальтированию тротуаров, подготовили основание под трибуны и смонтировали силовые кабели для раздевалок и прожекторов. Металлические столбы освещения привезли на площадку, и в ближайшие дни их установят.

Раздевалки находятся в производстве. Как только их доставят и установят, подрядчик уложит асфальт на игровом поле.

Особенность новой коробки — универсальность. Общая площадь игрового поля составит 1456 квадратных метров. На покрытие нанесут разметку для хоккея, футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса. Для удобства спортсменов и зрителей на территории установят две отапливаемые раздевалки, две трибуны на 30 человек каждая и скамейки для запасных игроков.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Детский спорт» и находятся на личном контроле администрации округа. Завершить строительство планируют к началу нового учебного года.