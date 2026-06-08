В больнице Люберец обновили оборудование офтальмологического отделения

В поселке Красково городского округа Люберцы в офтальмологическом отделении стационара №3 появилось новое хирургическое оборудование. Это позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи для пациентов.

Заведующая офтальмологическим отделением Елена Митяева сообщила, что отделение получило многофункциональный хирургический микроскоп и бестеневую лампу. Микроскоп — уже второй в операционной — позволяет проводить операции при катаракте, глаукоме, а также манипуляции на веках, слизистой и сетчатке глаза.

Офтальмохирург Оксана Терентьева отметила, что раньше на одном хирургическом столе выполняли от 12 до 18 операций в день, что приводило к затягиванию операционного дня. Теперь, благодаря новому оборудованию и четкому расписанию, врачи рассчитывают увеличить количество плановых операций.

Обновление оборудования позволит проводить больше высокотехнологичных операций, включая малоинвазивные процедуры с использованием современного микрохирургического и лазерного оборудования.