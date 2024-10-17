Беседу о службе в армии провели с призывниками в военкомате Богородского округа

Сотрудники Ногинского военного комиссариата провели беседу с призывниками. Юношам рассказали об обязанностях будущих военнослужащих, социальных гарантиях и льготах, которые им предоставляются.

Призывники Богородского округа смогли узнать о порядке прохождения военной службы по призыву и контракту, а также о социальных гарантиях и льготах на специальной встрече, которую организовал Ногинский военный комиссариат. На все вопросы отвечал педагог-организатор объединения «Юнармия и Основы военной службы» Олег Шухмин.

По его словам, служба в армии — это не только долг, но и возможность получить опыт и навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Также на встрече остановились на вопросах, касающихся подготовки к службе: медицинские обследования, физическая подготовка и моральная готовность призывников.

Кроме того, ребятам рассказали о программе «Юнармия», цель которой — привлечение молодежи к военной подготовке и патриотическому воспитанию. Участие в таких мероприятиях помогает развивать лидерские качества, командный дух и любовь к Родине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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