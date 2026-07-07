В Богородском округе готовятся к выборам в Государственную и Московскую областную думы

В сентябре в Богородском округе пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Председатель территориальной избирательной комиссии города Ногинска Ирина Пентюхина рассказала о том, как идет подготовка к голосованию.

Сейчас комиссия работает в усиленном режиме. Организовано дежурство для приема документов от кандидатов в Московскую областную Думу. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в выходные — с 10:00 до 16:00.

Члены комиссии проходят специализированное обучение по материалам, предоставленным Избирательной комиссией Московской области. Особое внимание уделяют процедуре дистанционного электронного голосования и вопросам информирования избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже завершена инвентаризация оборудования. Около 85% избирательных участков полностью укомплектованы. Неисправное оборудование заменят на новое, а полная установка всех технических средств на участках завершится к 17 сентября.

Всего в сентябре на территории округа будут работать 127 постоянных избирательных участков. По состоянию на 1 июля численность избирателей в округе составляет 167 335 человек.