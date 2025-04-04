В ближайшие дни юг Московской области завалит снегом

Синоптик Шувалов: на юге Московской области может выпасть до 15 см снега

В ближайшие дни на юге Московской области может выпасть снег. Высота снежного покрова может достигнуть до 15 сантиметров. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По последним данным, наибольший удар примет на себя южная половина Московской области: Коломна, Серпухов, Кашира. Здесь может выпасть до 15 сантиметров снега», — сказал он.

По прогнозам синоптика, северо-восточная часть Московской области, в частности Сергиев Посад, обойдется без снега. В самой столице снегопады будут послабее — до четырех сантиметров.

Потепление стоит ожидать к 14–16 апреля. К этому времени столбики термометров могут подняться до +16 градусов.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала снегопады в Москве в конце этой недели и начале следующей. О том, что апрельское тепло не задержится надолго в столичном регионе, также говорил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.