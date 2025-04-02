Синоптик Позднякова: с 6 по 8 апреля в Москве выпадет более 10 сантиметров снега

В конце этой недели и начале следующей в Москву вернутся снегопады. Ожидается, что за три дня выпадет более 10 сантиметров осадков. Об этом в Telegram-канале написала синоптик Татьяна Позднякова.

При этом снег из-за низких температур некоторое время не растает, добавила метеоролог. Она сравнила эту ситуацию с 1998 годом, когда снежный покров высотой до 28 сантиметров сохранялся с 12 по 20 апреля.

«Те автомобилисты, кто не перешел на летний режим эксплуатации, окажутся в выигрыше», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшие дни в Москве выпадет от трети до половины месячной нормы осадков. При этом его коллега Евгений Тишковец допустил, что к выходным температура упадет до нуля градусов, а кроме дождя в столице может выпасть и мокрый снег.