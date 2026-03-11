В бизнес-центре Клина начал работать новый лифт

В здании бизнес-центра на Советской площади в городе Клин запустили новый лифт. Теперь посетители могут без затруднений добраться до окон МФЦ, расположенных на втором и третьем этажах.

Старый лифт был зарубежного производства и перестал работать из-за поломки центра управления. Из-за невозможности замены импортного оборудования он не функционировал полтора года.

Новый лифт произведен на заводе в подмосковном Серпухове. Его грузоподъемность составляет одну тонну, а вместимость — до 12 человек. Скорость движения — один метр в секунду. Дверной проем имеет ширину 0,9 метра, что обеспечит удобство для посетителей.

Первые пользователи оценили новый лифт как удобный, светлый и тихий. В кабине есть ненавязчивый музыкальный фон и голосовая озвучка этажей, помимо информации на дисплее.

Ежедневно в МФЦ обращаются более тысячи человек за различными услугами, включая получение паспорта, регистрацию, вопросы недвижимости и оформление субсидий.