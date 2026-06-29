В Белоозерском на котельной №1 прошли гидравлические испытания тепловых сетей

На котельной №1 в Белоозерском завершились гидравлические испытания тепловых сетей. Это часть подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов.

Котельная была остановлена на планово-предупредительный ремонт на 14 дней, рассказал начальник района теплоснабжения №5 Воскресенского филиала «Газпром Теплоэнерго МО» Игорь Игнатов. В ходе ремонта проводятся необходимые проверки и обслуживание оборудования.

Гидравлические испытания проходят с применением пробного давления мощностью 7,5 килограмм-сил на квадратный сантиметр. Напор выдерживается в течение 10 минут. Если будет выявлено падение давления и увеличение расхода подпиточной воды, то это может указывать на повреждения тепловых сетей, которые будут устранены во время планово-предупредительных работ.

Также на котельной №1 ведется капитальный ремонт котла №1. Это необходимо для обеспечения надежного теплоснабжения жителей Белоозерского. Помимо этого, в рамках планово-предупредительного ремонта проведут гидравлические испытания теплообменного оборудования, ревизию и ремонт запорных устройств, а также ремонт и замену дефектных участков трубопровода.

Котельная №1 Воскресенского филиала «Газпром Теплоэнерго МО» обслуживает и обеспечивает теплом и горячей водой 68 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы и больничные учреждения.