В Белоозерском капитально ремонтируют лицей № 23

В городе Белоозерский продолжается капитальный ремонт здания лицея № 23, расположенного на улице 60 лет Октября. Работы выполняет строительная компания «СК Молния». Общая площадь здания составляет 8303 квадратных метра.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют в августе 2026 года.

На данный момент на объекте работают 57 человек и задействована одна единица техники. По словам начальника участка Алексея Ушкова, на крыше здания работы идут по двум направлениям: над учебными корпусами строители клеят второй, финишный слой гидроизоляции, а над спортзалом и актовым залом демонтируют старое покрытие.

Внутри лицея занимаются черновой отделкой и коммуникациями. На первом этаже завершают демонтаж старой стяжки и штукатурки, штукатурят и шпаклюют стены, меняют окна, монтируют электрику и слаботочные системы.