В балашихинской поликлинике прошла лекция для пациентов с сахарным диабетом

В городской поликлинике №1 в Балашихе состоялась очередная лекция Школы сахарного диабета. Пациентам рассказали о норме глюкозы в организме, полезных продуктах и вреде алкоголя при этом заболевании.

Школа сахарного диабета на базе Балашихинской больницы помогает людям научиться грамотно контролировать состояние здоровья. Опытные специалисты дают базовые знания и отвечают на вопросы пациентов. Занятия проходят в двух форматах: групповые (до десяти человек) и индивидуальные.

Главный эндокринолог Балашихи Владимир Кочетов подчеркнул важность самоконтроля при сахарном диабете. Он отметил, что необходимо регулярно измерять уровень глюкозы в крови, вести дневник гликемии, фиксировать артериальное давление и контролировать вес.

На уроках пациентов обучают принципам правильного питания, подсчету углеводов, коррекции доз инсулина, технике инъекций и интерпретации результатов анализов. Обучение бесплатное, пройти его может любой пациент с подтвержденным диагнозом. Для этого достаточно обратиться к своему лечащему врачу-эндокринологу.

Медики рекомендуют проходить обучение в Школе сахарного диабета примерно раз в два года, а при необходимости — чаще.