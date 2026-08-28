Сегодня 12:13 В Балашихе запустили 73-й индустриальный парк Подмосковья Фото: пресс-служба Московской областной Думы Подмосковье

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В Балашихе начал работу промышленно-логистический парк «Лиханов. Балашиха», рассчитанный на размещение 51 производственно-складского объекта. После выхода проекта на полную мощность здесь планируют создать более 800 рабочих мест.

Парк стал 73-й индустриальной площадкой Московской области. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что регион остается лидером России по числу и эффективности такой инфраструктуры. Проект реализует компания «Реалитек» группы «А.М.Р.». Все корпуса будут размещаться на отдельных участках с автономными коммуникациями и закрытой территорией. Пять зданий уже готовы, еще пять планируют ввести в ближайший месяц. С потенциальными резидентами ведутся переговоры, в том числе с крупным производителем кофе.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы

Формат парка позволяет предпринимателям сразу запускать производство или складскую деятельность в готовых помещениях. Дополнительным преимуществом стала близость к МКАД, трассе М12 «Москва — Казань» и Носовихинскому шоссе.

«Открытие парка — важный шаг в укреплении промышленного потенциала Подмосковья и развитии малого и среднего бизнеса в регионе. После полного запуска парка планируется создать более 800 новых рабочих мест», — отметил Игорь Брынцалов.

Фото: Пресс-служба Московской областной думы

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, развитие индустриальных площадок в округе продолжается девятый год. «В округе в настоящий момент шесть индустриальных парков. Благодаря открытию новых производств на их территории созданы тысячи рабочих мест, и эта работа продолжается. У нас есть еще потенциал — порядка 300 гектаров, которые планируем также использовать под развитие промышленных и индустриальных зон», — пояснил Сергей Юров.