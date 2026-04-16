Итоги акции «Наш лес. Посади свое дерево» подвели в Мытищах

В 2016 году в селе Троицкое под Мытищами практически не осталось деревьев. Здесь зиял пустырь после вырубки леса, пострадавшего от жуков-короедов. Тогда же на прежнем месте решили заложить новую зеленую зону. За один день в рамках акции «Посади свое дерево» местные жители, представители власти, волонтеры и приглашенные известные люди засадили саженцами сосны и ели 43 гектара.

Хвойные породы хорошо приживаются на песчаных почвах, которыми богато Подмосковье, они устойчивы к болезням. Но растут сосны медленно. На восстановление лесного массива потребовались годы.

Однако уже сейчас, 10 лет спустя, можно увидеть первые результаты. Некоторые деревья достигли четырех-пяти метров в высоту.

«Я как сейчас помню, как у нас борозды проходили в сторону дороги. И помню, какие были маленькие, буквально 50-сантиметровые сеянцы ели. А сейчас видим, что выросли уже крупные деревья», — рассказал директор МКУ «Управление экологии» городского округа Мытищи Алексей Королев.

Всего за это время в округе высадили более 1,3 миллиона саженцев.