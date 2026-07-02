В Балашихе строят складской комплекс для фармацевтического предприятия

В микрорайоне Керамик городского округа Балашиха фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды» возводит складской комплекс. На данный момент работы выполнены на сорок процентов, завершение строительства запланировано на конец 2028 года. Общий объем инвестиций составит около 400 миллионов рублей.

По словам директора предприятия Константина Ноздрина, в административно-складском комплексе, рассчитанном на 2200 паллетных мест, будет храниться продукция «Ретиноидов» и сырье для ее производства.

Директор пояснил, что для фармацевтической продукции необходимы особые инженерные решения. В комплексе будут поддерживаться два температурных режима: холодильное хранение с температурой не выше восьми градусов и обычное — не выше 25 градусов. Комплекс оборудуют системой холодоснабжения и вентиляцией.

Предприятие «Ретиноиды», имеющее 35-летнюю историю, является российским производителем лекарственных средств для лечения заболеваний кожи. Складской комплекс необходим из-за растущих объемов производства и потребности в увеличении запасов сырья. Благодаря новому комплексу здесь планируется создать около двадцати новых рабочих мест.