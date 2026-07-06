В Балашихе стартовали всероссийские соревнования по теннису «Кубок Анастасии Павлюченковой»

На кортах спортивного комплекса «Балашиха» начались всероссийские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 15 лет «Кубок Анастасии Павлюченковой». Турнир проводится на призы Tennis Life при поддержке Российского спортивного фонда.

Соревнования носят имя известной российской теннисистки, олимпийской чемпионки и многократной победительницы турниров WTA в парном разряде Анастасии Павлюченковой, которая проживает в Балашихе.

Программа турнира включает квалификационные матчи, а также игры в одиночном и парном разрядах. Участие в состязаниях принимают юные спортсмены, стремящиеся набрать рейтинговые очки и получить ценный игровой опыт.

Спортивный директор СК «Балашиха» Сергей Павлюченков рассказал, что турнир имеет категорию 1А и относится к числу соревнований всероссийского уровня. Он отметил, что возрастная категория до 15 лет выбрана не случайно: в России недостаточно турниров, которые давали бы детям возможность регулярно получать игровую практику.

«Прежде всего, значимость именно в том, что дети стараются сделать первый шаг к чему-то серьезному. Чем больше они будут набираться игровой практики, тем им легче будет дальше», — пояснил Сергей Павлюченков.

Один из участников турнира, Роберт Едигарян, рассказал, что ему особенно понравились условия проведения и работа судей. Роберт занимается теннисом уже четыре года и считает этот вид спорта лучшим сочетанием физической нагрузки и интеллектуальной работы.

Матчи турнира продлятся до 11 июля. После итоговых встреч будут определены лучшие игроки и обладатели заветных наград и разрядов.