В Балашихе спасатели вернули лисят в лес

Во вторник, 7 июля, сотрудники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух лисят в городском округе Балашиха. Они прятались под верандой детского сада.

По словам начальника части Игоря Туза, директор детского сада обратилась в службу экстренных вызовов «Система-112» в 10 часов утра. Она сообщила, что на прогулочной площадке под летней верандой находятся лисята, которые иногда выходят к детям.

Спасатели прибыли на место и обнаружили в расщелине под верандой двух детенышей. Предположительно, лисица родила под верандой и убежала в лес, оставив потомство. Специалисты приподняли веранду с помощью гидравлического инструмента, разобрали полы и осторожно вытащили лисят. После этого они отвезли их в ближайший лесной массив и выпустили в привычную среду обитания.