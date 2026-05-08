Память защитников Родины почтили в Серпухове

8 мая в Серпухове прошли церемонии возложения цветов к мемориалам Воинской славы. Памятные акции состоялись на Соборной горе, площади Славы и у памятника воинам 49-й Армии.

Жители округа почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К мемориалам пришли представители власти, общественных организаций, волонтеры, студенты, школьники и курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В церемониях приняли участие глава городского округа, его заместители, депутаты окружного Совета, сотрудники силовых ведомств, представители Серпуховского благочиния, Контрольно-счетной палаты, учреждений и предприятий.

Участники возложили цветы к памятникам и почтили память фронтовиков и мирных жителей, погибших в годы войны. В округе подчеркнули, что День Победы остается одной из главных памятных дат для жителей страны.

«Подвиг поколения победителей навсегда останется частью истории Серпухова и всей России. Мы обязаны сохранять память о людях, которые защитили страну», — прозвучало во время церемонии.

Памятные акции в округе продолжатся 9 мая. Цветы возложат у стелы Победы в Пущино и у мемориала Рубеж обороны в Протвино.