В Балашихе прошел круглый стол по образованию и карьере

3 марта 2026 года в городском округе Балашиха на базе Университета Вернадского состоялся круглый стол «Образование и карьера». Мероприятие прошло в рамках Ярмарки трудоустройства и собрало руководителей учебных заведений, управленцев, известных ученых и представителей партнерских предприятий. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники обсудили взаимодействие между образовательными учреждениями и бизнесом, а также вопросы подготовки востребованных специалистов. Ректор Университета Вернадского Елена Певцова выделила задачу по созданию системы подготовки кадров для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи Ольга Егерева отметила расширение направлений подготовки специалистов университетом и подчеркнула важность знакомства студентов с предприятиями округа для создания карьерных перспектив.