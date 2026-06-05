В Балашихе прошел II Форум промышленной кооперации

В конференц-зале гостиницы «Ист Гейт» в городском округе Балашиха состоялся II форум промышленной кооперации. Мероприятие организовало некоммерческое партнерство «Балашихинская торгово-промышленная палата». Более 90 участников из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Калужской и других областей собрались, чтобы наладить новые деловые связи, обсудить развитие производственной кооперации и поиск заказчиков.

Президент союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Анатолий Шестаков подчеркнул важность форума в текущий сложный период для бизнеса. «Сегодня бизнес, как известно, переживает сложный период. На него навалилось много проблем, и наша задача — расширить возможности предпринимателей, чтобы сохранить бизнес. Начиная от крупного и заканчивая самым малым», — пояснил Шестаков.

Форум предоставил участникам возможность познакомиться и обменяться опытом в рамках круглых столов. Анатолий Шестаков отметил, что участников разделили на три тематические группы: машиностроение, промышленность, металлообработка; строительная индустрия; другие ключевые направления.

Одна из участниц встречи, учредитель ООО «Аскон-Металл» Ирина Кононенко, выразила надежду найти на форуме новых заказчиков и партнеров. Компания занимается производством труб, корпусов, конусов и различных деталей для использования в оборудовании и стремится обеспечить импортозамещение производства оборудования в России.

Генеральный директор компании «Витапром» Виталий Овчинников, участвующий в форуме во второй раз, отметил, что предыдущее участие принесло результаты — компания заключила договор с одним из городских предприятий. «Витапром» занимается металлообработкой на станках с ЧПУ и производит метизы для разных отраслей промышленности, в том числе для оборонно-промышленного комплекса.

Организаторы рассчитывают, что подобные форумы станут регулярной площадкой для развития промышленной кооперации в регионе.