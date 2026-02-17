В Балашихе прошел фестиваль-конкурс патриотической песни

15 февраля в городе Балашиха состоялся Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, на сцене КДЦ «Подмосковные вечера» выступили более 450 участников из 30 муниципальных образований региона.

В этом году организаторы получили 318 заявок. После видеоотбора 112 участников выступили в очной конкурсной программе. На сцену вышли 10 хоровых коллективов, 29 ансамблей и 72 солиста. Участники соревновались в возрастных группах от 10 до 65 лет.

По итогам фестиваля 48 участников получили дипломы лауреатов. Среди лауреатов I степени — детский эстрадный хор «Тутти-Мьюзик» из Коломны, хор русской песни «Напевы России» из Истры, фольклорный ансамбль «Купчиха» из Домодедово, а также солисты Александра Копейкина из Воскресенска, Варвара Дубовикова из Люберец и Владимир Желонкин из Балашихи.

Выступления оценивало профессиональное жюри под председательством Натальи Ануфриевой — декана факультета музыкального искусства МГИК, доктора педагогических наук, профессора. В состав экспертной комиссии также вошли солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Александр Крузе и наставник телепроектов «Голос» и «Голос. Дети» Илья Викторов.

Все участники получили дипломы, а победителям были вручены памятные кубки и сувениры с «Культурным кодом» городского округа Балашиха.

Фестиваль «Звезда Отечества» проходит уже в 21-й раз и остается одним из наиболее востребованных патриотических вокальных конкурсов региона.