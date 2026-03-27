Путепровод у станции Черное в Балашихе достроят к 2028 году

В городском округе Балашиха идет строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное. Сейчас специалисты занимаются укрупнительной сборкой блоков металлоконструкций пролетного строения, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Завершение строительства запланировано на третий квартал 2028 года.

«На четвертой и пятой опорах строители приступили к устройству стапелей для будущего устройства блоков пролетного строения. Строительная готовность путепровода — 5%», - сказал глава Минтранса Марат Сибатулин.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе для проезда экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд.

Новый объект улучшит транспортную доступность для более чем 500 тысяч жителей Балашихи, в частности микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Они смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов.