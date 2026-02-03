В Балашихе планируют завершить строительство путепровода в 2028 году

В городском округе Балашиха продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Черное. Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Сейчас на объекте приступили к устройству ригеля на опорах сооружения, включая устройство тампонажного слоя и бетонирование», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Параллельно ведутся бурение и бетонирование буронабивных свай, а также разработка грунта.

Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе для проезда экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд. Протяженность объекта с подходами и съездами составит свыше двух километров, из них длина самого путепровода — 308 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам.

Благодаря путепроводу улучшится транспортная доступность для более чем 500 тысяч жителей Балашихи, в частности микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Они смогут быстро и беспрепятственно добраться до социальных объектов.