Очередной этап шахматного турнира Школьной лиги прошел в Подольске

В рамках Подольской школьной лиги провели очередной игровой день соревнований по шахматам. Каждая школа выставила команду из пяти человек, при этом обязательным условием было наличие в составе минимум одной девушки.

Партии проходят в формате «быстрых шахмат»: на игру дается 10 минут с добавлением пять секунд за каждый ход. Такой регламент делает соревнования динамичными: на одну партию в среднем уходит около 15 минут.

Уровень подготовки участников разнится. Среди них есть призеры и победители первенства области, а также ребята, которые занимаются шахматами самостоятельно и пришли защитить честь своей школы.

Главными фаворитами соревнований традиционно остаются представители гимназии № 7. Они уже два года подряд становятся победителями школьной лиги и представляют Подольск на региональном этапе. Сейчас завершается четвертый этап соревнований, впереди у команд еще два групповых тура.