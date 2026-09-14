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    В Балашихе открыли сцену «Мейерхольд» в День города

    В Вишняковском лесопарке Балашихи открыли новую театральную сцену имени Всеволода Мейерхольда. Площадка начала работу в День города.

    Первым событием на ней стал фестиваль «Наш Мейерхольд». Зрителям показали перформанс «Доктор Дапертутто», посвященный сценическому образу, который режиссер создал в начале карьеры.

    «Это одно из самых красивых мероприятий сегодняшнего дня. Театральный фестиваль „Наш Мейерхольд“ проходит впервые», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха/360.ru
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха/360.ru
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха/360.ru
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Пресс-служба городского округа Балашиха
    Фото: Пресс-служба городского округа Балашиха
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    Новую сцену построили по мотивам одной из неосуществленных декораций режиссера. С 1926 по 1939 год Мейерхольд жил на даче в Горенках. Там он готовил постановки и встречался с Маяковским, Шостаковичем и другими деятелями культуры.

    Режиссер фестиваля Алексей Франдетти отметил, что постановку создали специально для открытия площадки. В ней участвуют солисты Большого театра, артисты Театра Станиславского и Немировича-Данченко, Владимир Кошевой и симфонический оркестр.