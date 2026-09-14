В Балашихе открыли сцену «Мейерхольд» в День города

В Вишняковском лесопарке Балашихи открыли новую театральную сцену имени Всеволода Мейерхольда. Площадка начала работу в День города.

Первым событием на ней стал фестиваль «Наш Мейерхольд». Зрителям показали перформанс «Доктор Дапертутто», посвященный сценическому образу, который режиссер создал в начале карьеры.

Новую сцену построили по мотивам одной из неосуществленных декораций режиссера. С 1926 по 1939 год Мейерхольд жил на даче в Горенках. Там он готовил постановки и встречался с Маяковским, Шостаковичем и другими деятелями культуры.

Режиссер фестиваля Алексей Франдетти отметил, что постановку создали специально для открытия площадки. В ней участвуют солисты Большого театра, артисты Театра Станиславского и Немировича-Данченко, Владимир Кошевой и симфонический оркестр.