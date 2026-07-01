В Балашихе на бульваре Нестерова открылась новая детская площадка

В микрорайоне Авиаторов в городе Балашиха 1 июля состоялось долгожданное событие — открытие новой детской площадки на бульваре Нестерова. Более двухсот взрослых и детей собрались, чтобы принять участие в празднике.

Среди участников церемонии открытия были кандидат в депутаты Государственной думы Александр Толмачев, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин. Развлекательную программу для ребят подготовила команда культурно-досугового центра «Подмосковные вечера».

Максим Сидоркин подчеркнул, что новую площадку разместили на левой части бульвара Нестерова по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это часть системной работы по благоустройству большой общественной территории.

«Мы каждый год стараемся добавлять на бульвар новые спортивные площадки и воркауты, чтобы жителям, и особенно детям, было комфортно проводить здесь время, — рассказал Максим Сидоркин. — За предыдущие пять лет здесь уже появилась одна губернаторская площадка, в прошлом году установили большую спортивную зону для ребят постарше. А теперь — новая игровая зона».

Наполнение площадки выбирали сами жители вместе с детьми. Все горки, малые архитектурные формы и лазалки определены совместно с горожанами.

Представитель частного детского садика «Лучик детства» Инга Максимова отметила качество наполнения новой локации и яркий дизайн. Она добавила, что до появления новой зоны они посещали другую площадку, но она всегда была забита. Теперь у детворы есть новая просторная площадка, на которой всем хватит места.

Появлением площадки обустройство бульвара Нестерова не ограничится. В 2026 году бульвар победил в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», набрав более 46 тысяч голосов. В ближайшие пару лет бульвар предстанет перед жителями в еще более комфортном формате.