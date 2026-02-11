В арт-пространстве «Восход» прошли лекции о науке и искусстве

В Арт-пространстве «Восход», расположенном по адресу: г. Черноголовка, Институтский проспект, дом 8, состоялся цикл лекций, направленных на популяризацию науки. Молодые ученые из Федерального исследовательского центра проблем химической физики и химической кинетики РАН представили свои работы.

Старший научный сотрудник Любовь Николенко прочитала лекцию о единстве науки и искусства. Она продемонстрировала, как структура клетки и квазикристаллы могут вдохновить художников.

Затем кандидат химических наук Владимир Ракитин рассказал о многообразии запахов, которые можно создать с помощью химических реакций.

В завершение цикла выступил инженер-исследователь Иван Цебрук. Он поведал о связи музыки и математического анализа, начиная с расчетов Пифагора, который связал музыку с движением планет, и заканчивая алгоритмами, по которым искусственный интеллект пишет саундтреки сегодня.