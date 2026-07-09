В Апрелевке продолжается капремонт детского сада № 22

На улице Пойденко, 8, в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, продолжается капитальный ремонт детского сада № 22 при «Апрелевской школе №3». По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, строительная готовность объекта превысила 85%.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Строители полностью завершили демонтажные работы и ремонт кровли, теперь они занимаются общестроительными, фасадными и отделочными работами. Также идет монтаж инженерных коммуникаций и благоустройство территории вокруг детского сада.

В здании площадью 1070,3 квадратных метров планируется отремонтировать кровлю и фасад, заменить системы отопления, вентиляции и канализации. Будут проведены внутренние работы, модернизирован пищеблок, обновятся входные группы. Для дошкольного отделения приобретут новую мебель и оборудование. Перемены коснутся и территории учреждения.

Все работы по капитальному ремонту детского сада будут завершены в 2026 году.