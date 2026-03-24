Рободоставка от «Яндекса» заработает в 4 городах Подмосковья в апреле

В апреле жители четырех городов Долгопрудного, Люберец, Одинцова и Химок смогут воспользоваться рободоставкой от Яндекса. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сначала роботы будут привозить заказы из Яндекс Лавки, а позже подключатся «Еда» и «Доставка». Роботы-доставщики оснащены современной автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД, распознавание сигналов светофора и приоритет пешеходов и транспортных средств.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что каждый робот двигается со скоростью пешехода и не создает помех для окружающих.

Сейчас идет подготовка к запуску рободоставки: по районам, где появятся роботы-доставщики, начали курсировать роботы-картографы. Они составляют сверхподробную карту местности, которая позволит доставщикам уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и в любое время суток.

До конца 2027 года Яндекс выпустит 20 тысяч роботов-доставщиков четвертого поколения. Они проще в производстве и дешевле своих предшественников. Это позволит Яндексу быстрее охватывать новые города и снижать себестоимость рободоставки. Она уже обходится в ту же сумму, что и доставка курьером, и будет дешеветь по мере распространения роботов.