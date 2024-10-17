Детский сад с зоной выращивания цветов построят в ЖК «Левобережный» в 2025 году

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства детского сада в селе Николо-Урюпино. Готовность объекта оценили на 60%. Сделаны котлован, фундамент, вертикальные конструкции подземной и надземной частей здания. Сейчас выполняют внутреннюю отделку, монтирую внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию.

Открыть учреждение на 315 мест планируется во втором квартале 2025 года. Особенностью проекта станет цветочный сад на территории, где дети смогут самостоятельно высаживать цветы и ухаживать за ними.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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