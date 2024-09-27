Турнир в поддержку бойцов СВО состоится в Павловском Посаде 28 сентября

Юбилейный международный турнир по смешанным боевым единоборствам MMA среди профессионалов Old guard division Х состоится в субботу, 28 сентября, в Павловском Посаде. Соревнования проводятся в поддержку участников специальной военной операции на Украине.

Местом состязаний спортсменов станет Дворец спорта «Надежда». Официальная часть турнира на призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова начнется в 17:00. Вход на мероприятие свободный.

Кроме увлекательных поединков, зрителей ждет и обширная концертная программа. Александр Асташенок, группа «Мультикам», дуэт I.L.A.Y x С. В.О.Й и другие специальные гости исполнят патриотические песни.

Во дворце будет также работать фотозона, где все желающие впервые в истории профессиональной лиги Old guard division смогут сделать фотографии с чемпионскими поясами.

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