Уже 6 домов получили статус блокированной жилой застройки в Люберцах

С начала 2026 года в округе стартовал процесс перевода многоквартирных домов барачного типа в статус блокированной жилой застройки. Всего под данную программу попадают 20 домов.

Глава округа Владимир Волков отметил, что два адреса находятся в стадии приостановки, еще два — в суде, по 10 адресам работа продолжается. Программа реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Чаще всего речь идет о домах с отдельными входами и собственными коммуникациями. Фактически для жителей это индивидуальное жилье, но юридически здания продолжают числиться как многоквартирные дома, что создавало немало проблем и ограничений.

Переход в статус блокированной жилой застройки дает важные преимущества: возможность оформить в собственность земельный участок, узаконить существующие постройки (гаражи, бани, навесы), получить право на новое строительство и полную свободу распоряжения домом и землей. Кроме того, стоимость недвижимости увеличивается, что способствует росту ее капитализации.

По всем вопросам жители могут обращаться в Управление жилищной политики по телефонам: 8 (495) 503-15-18, 8 (495) 503-24-79.