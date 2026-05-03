Уже 3 дома перевели в статус блокированной застройки в Люберцах

С начала 2026 года многоквартирные дома барачного типа получили новый правовой статус — их признали домами блокированной застройки. Земельные участки под ними также оформлены.

Всего в округе проинвентаризировали 142 таких дома. По 17 зданиям работа по смене статуса продолжается, а 119 домов не подлежат переводу — у них два этажа, общий вход и общие коммуникации.

Начальник управления жилищной политики администрации округа Татьяна Жгулева пояснила, что дома блокированной застройки обычно имеют один этаж и отдельный выход на участок для каждого собственника. Чтобы сменить статус, жильцам нужно обратиться в орган регистрации прав. На момент подачи заявления у всех собственников должны быть оформлены права в Едином государственном реестре недвижимости.

Новый статус позволяет оформить в собственность прилегающий земельный участок, а также узаконить гаражи, бани и другие постройки. Для тех, кто переведет дом в статус блокированной застройки до 1 сентября 2026 года, государственная пошлина составит всего 3% от кадастровой стоимости.