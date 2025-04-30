Узбекистан вошел в топ лидеров экспортного рынка для подмосковных предприятий

Завершилась рабочая поездка делегации Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым в Узбекистан. Мероприятие прошло в рамках участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, как развиваются экспортные отношения с Узбекистаном. Она отметила, что товарооборот между странами в прошлом году вырос более чем на 17% по сравнению с 2023 годом, а за пять лет почти удвоился.

«Узбекистан по объему — важный экспортный рынок для Подмосковья — топ-3 в СНГ, и сегодня мы активно развиваем наши торговые отношения. Предприятия Московской области экспортируют в Узбекистан фармпродукцию, механическое оборудование и технику, продукцию деревообработки, косметику, продукты питания», — добавила Зиновьева.

По ее словам, при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в прошлом году региональные предприятия посетили три профильных выставки в Узбекистане, а также заключили более 40 экспортных контрактов с иностранными партнерами на сумму почти 13 миллионов долларов.

Сейчас на долю региона приходится более 7% от всего товарооборота России с Узбекистаном. Из страны в Московскую область ввозят овощи, фрукты, хлопок, текстиль и трикотаж. При этом подмосковные компании активно участвуют в крупных проектах на территории Узбекистана. Так, завод «Метровагонмаш» из Мытищ почти 50 лет поставляет вагоны для ташкентского метро — только с 2018 года отправили свыше 160 современных вагонов.