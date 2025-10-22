Узбекистан вошел в топ-5 стран СНГ по объему экспорта предприятий Подмосковья

Узбекистан входит в топ-5 стран СНГ по объему экспорта предприятий Подмосковья. Партнерство со страной и перспективы его развития обсудили на Совете регионов.

О партнерстве с государством рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева на втором Совете регионов России и Узбекистана. Предприятия Московской области отправляют туда стройматериалы, медицинский инвентарь и многое другое.

«Узбекистан является давним партнером Московской области, в том числе это касается и экспортной работы. На сегодняшний день Узбекистан находится на четвертом месте среди стран СНГ и на десятом месте по общему объему внешнего товарооборота», — отметила Екатерина Зиновьева.

Так, в этом году Загорский трубный завод в Сергиевом Посаде поставил в Узбекистан 10 тысяч тонн продукции, в том числе для строительства газопроводов. Компания «ИНТЕРСЭН-плюс» отправила туда товары для медучреждений: упаковочные материалы для стерилизации, средства для обработки инструментов и многое другое.

Предприятия региона также реализуют в Узбекистане инвестпроекты. Например, «Щелково Агрохим» построило в Самаркандской области завод средств защиты растений.