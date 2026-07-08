Утром 8 июля загруженность дорог в Подмосковье составила 2 балла

Утром в среду, 8 июля, на дорогах Московской области была зарегистрирована невысокая загруженность — всего 2 балла, как сообщило Министерство транспорта Подмосковья. При этом на основных трассах насчитали более 1,1 миллиона автомобилей, что на 8,4% превышает средние показатели прошлого месяца.

Трудности на дорогах наблюдаются на Ленинградском, Каширском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе при движении в сторону Москвы.

Днем синоптики вновь объявили о небольшом дожде. В связи с этим ведомство призвало водителей не отвлекаться на телефоны, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим и быть особенно внимательными при проезде мест, где часто появляются пешеходы.

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