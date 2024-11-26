Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 ноября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе региона находится миллион машин.

Пробки в сторону Москвы образовались на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.