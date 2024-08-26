Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 августа
Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром в понедельник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на магистралях и шоссе находится миллион машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали быть внимательными и аккуратными за рулем.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.
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