Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 августа

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром в понедельник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что на магистралях и шоссе находится миллион машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными и аккуратными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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