Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 20 сентября

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила четыре балла утром, в пятницу. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находятся более миллиона машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Щелковском, Минском, Каширском, Пятницком, Рублево-Успенском, Каширском, Калужском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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