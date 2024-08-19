Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 19 августа

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром 19 августа. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находятся более миллиона машин, что на 1% выше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Боровском, Дмитровском, Минском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и чаще ориентироваться по зеркалам, особенно перед совершением маневра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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