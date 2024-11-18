Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 18 ноября

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находится более 937 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.