Утренние пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов 25 декабря

На дорогах Подмосковья зафиксировано более 851 тысячи автомобилей — это на 1,5% меньше по сравнению со средним показателем прошлого месяца. В среду утром на магистралях и шоссе шестибалльные пробки.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.