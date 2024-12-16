Утренние пробки в Подмосковье оценили в 6 баллов 16 декабря

Загруженность подмосковных трасс достигла шести баллов утром в понедельник. На магистралях и шоссе находятся 862 тысячи автомобилей, что на 2,5% меньше средних значений ноября.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал об открытии разворотной эстакады на Каширском шоссе. Там обустроили бессветофорный проезд в сторону Москвы.