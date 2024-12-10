Сегодня 14:13 Вместо 1,5 часа — 20 минут. Как в четыре этапа разгрузят Каширское шоссе в Подмосковье Андрей Воробьев открыл разворотную эстакаду между Каширским шоссе и А-105 0 0 0 Подмосковье

Строительство

Андрей Воробьев

Пробки

Дороги

Видное

Ленинский округ

Долгожданную новую разворотную эстакаду запустили вблизи деревни Апаринки: между Каширским шоссе и трассой А-105. Движение открыл губернатор Андрей Воробьев. Теперь появится бессветофорный проезд в сторону Москвы — это часть большой реконструкции загруженной Каширки.

Проект — масштабный и сложный. Загруженное Каширское шоссе в Подмосковье реконструируют в четыре этапа. И запуск эстакады — первый из них. Сейчас водители теряют здесь по 1,5 часа в пробках. Ожидается, что после реконструкции время в пути до Москвы и Видного составит не больше 20 минут. «Нам предстоит осуществить четыре этапа реконструкции. Первую поворотную развилку — разворотную петлю — запустили сегодня. К субботе уберем светофор. Станет гораздо проще разворачиваться в этом очень известном начале Каширского шоссе», — сказал Андрей Воробьев.

Кроме светофора, уберут левоповоротный съезд на улицу Газовиков в сторону поселка Развилка. Водители смогут экономить 20 минут: облегчится движение на съезде при пересечении с МКАД.

Впереди — второй этап

Вторым этапом откроют развязку между Володарским и Каширским шоссе. Это даст бессветофорный проезд на Володарку, комфортный выезд в сторону Москвы и области. Водители смогут экономить в дороге до 40-50 минут. Развязка — в высокой степени готовности, уже около 80%. Ее планируют открыть в первом квартале 2025 года.

Вторая большая работа, которая проводится, — это Володарское шоссе и переезд. Все бетонные этапы мы завершим зимой 2025 года. Андрей Воробьев

Он отметил, что Володарское шоссе и переезд сделают к январю, а после, при первой возможности, положат асфальт.

«Мы это выполним или в конце февраля, или в первой декаде марта. Тогда второй этап очень важной реконструкции будет завершен», — рассказал глава Подмосковья.

Что дадут третий и четвертый этапы?

Дальше проект продолжит набирать обороты. Строители приступят к реконструкции участка от трассы А-105 до Белокаменного шоссе. Магистраль расширят до шести-восьми полос, откроют развязки с бессветофорным движением на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе.

«Наконец, в 2025 году мы переходим к третьему этапу расширения Старокаширского шоссе. И четвертый этап — большой, значимый — мы начнем во втором полугодии 2025-го. Это выезд из Видного со строительством развязки. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру», — рассказал Воробьев. К третьему, четвертому этапам реконструкции шоссе приступят до конца 2025 года. Удастся заметно разгрузить ближайшие поселки и строящиеся жилые микрорайоны.

Общий эффект от проекта

Утренние и вечерние пробки стабильно образуются на Каширском шоссе, особенно в районе пересечения с Володарским. Водители теряют в них по 1,5 часа.

Благодаря всем четырем этапам проекта пропускная способность Каширского шоссе вырастет на 30%. Это, в свою очередь, сможет решить проблему дорожных заторов и даст водителям возможность проезжать участок пути не более чем за 20 минут. Проект разгрузит пути в строящихся жилых комплексах и соседних населенных пунктах, таких как Апаринки, Мисайлово, Петровское, Орлово, Остров, Молоково. Изменения коснутся как минимум 500 тысяч жителей Ленинского городского округа, которые пользуются этим направлением дороги.