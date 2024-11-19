Утренние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 19 ноября
Загруженность магистралей и шоссе в Московской области составила пять баллов утром во вторник. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах находится более 945 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.
Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.