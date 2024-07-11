Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 11 июля

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более миллиона машин — это на 2% больше средних значений.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Симферопольском, Калужском, Киевском, Боровском шоссе и шоссе Энтузиастов. Трудности также есть на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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