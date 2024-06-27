Утренние пробки в Подмосковье оценили в 3 балла 27 июня

Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области составила три балла утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на дорогах одновременно находятся 948 тысяч машин — это выше обычных значений для этого времени суток.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Дмитровском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Новорязанском, Носовихинском, Пятницком шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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