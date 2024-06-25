Утренние пробки в Подмосковье оценили в 2 балла 25 июня

Во вторник утром загруженность дорог Московской области составила два балла — это меньше, чем обычно в эти часы. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, на магистралях и шоссе находятся 893 тысячи машин.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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