Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла утром 28 августа

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла в среду утром. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находятся 985 тысяч машин, что является средним значением для этого времени суток.

Заторы образовались в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Рязанском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Ярославском, Минском, Носовихинском, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, следить за дистанцией и скоростью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

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