Утренние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 ноября

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в среду. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится около миллиона машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах в связи с возможными осадками в виде снега.

Первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это один из самых значимых проектов в Подмосковье. Снизится нагрузка на МКАД, Носовихинское и Каширское шоссе, трассы А-105, М-2, М-4 и М-5. На ней будет от четырех до шести полос движения, отметил губернатор Андрей Воробьев.