Утренние пробки в Подмосковье оценили на 4 балла 28 октября

Более миллиона машин выехали на дороги Подмосковья утром, в понедельник. В Минтрансе региона сообщили о 4-балльных пробках на магистралях и шоссе.

Основные заторы образовались в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.