Утренние пробки в Подмосковье достигли 6 баллов 5 сентября

Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится около миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Косинском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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